Bajkowe miejsce blisko Polski. Niezwykłe widoki i brak tłumów

Dwie rzeczy przebijają w odbiorze tego miejsca. Pierwsza to jednorodność. Miejsce to nie sprawia wrażenia sztuczności, jest jednością, która tworzy wrażenie autentycznego przeniesienia się do przeszłości. Druga rzecz to niesamowity spokój, który odczuje każdy, kto odwiedza to miejsce. Mieszkańcy robią swoje, z uśmiechem rozmawiają z sąsiadami, w sobotnie południe popijają już Złotego Bażanta, zaś na polach układających się w swoisty amfiteatr, odbywa się festyn, na którym spotykają się tak mieszkańcy jak i turyści.