Polskie miasta-widma. Dlaczego nikt już w nich nie mieszka?

Co więcej, władze PRL podjęły decyzję odnośnie rozbiórki mostu na rzece Bóbr, który mógł doprowadzić do miasteczka osoby niepowołane. Według jednej z hipotez, takie podejście do Pstrąża było podyktowane faktem, że to właśnie tu miano przechowywać broń jądrową.