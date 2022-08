Julinek Park. Idealne miejsce na dzień pełen wrażeń

Turyści odwiedzający Julinek Park mogą skorzystać na miejscu z licznych atrakcji, które są na tyle zróżnicowane, że każdy miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu znajdzie wśród nich coś dla siebie. Na gości czeka m. in. park linowy o nazwie wprost nawiązującej do tradycji tego miejsca – Podniebny Cyrk. Mieści się on na naturalnym drzewostanie i oferuje osiem tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Z jego atrakcji mogą skorzystać turyści w każdym wieku – od dzieci, po osoby dorosłe. Jedną z najciekawszych atrakcji parku linowego stanowi przejażdżka motocyklem po linie.