Polskie plaże po sezonie. Widoki jak z bajki

Końcowe zachwyty

Na liście nie mogło zabraknąć oczywiście Kołobrzegu i Świnoujścia. - Po przeprawie promowej dotarliśmy do ostatniego miasta na polskiej linii brzegowej. Nie było dla nas zaskoczeniem, że większość turystów na plaży to nasi zachodni sąsiedzi, a z każdej strony dało się słyszeć język niemiecki. Uznaliśmy, że skoro oni przyjechali do Polski, to my pojedziemy do Niemiec i odwiedzimy dwa najbliżej położone miasteczka - wspomina Wojtek. - Zobaczyliśmy Heringsdorf i Ahlbeck. Trzeba przyznać, że różnice pod względem architektury, kuchni i wielu innych rzeczy były dość wyraźne, chociaż ze Świnoujścia jechaliśmy tam nie dłużej niż 15 minut. Po zjedzeniu przepysznej kanapki ze śledziem wróciliśmy na noc do Polski - dodaje.