Polsko-czeski konflikt na basenie. Nago czy za zasłonką?

Na kasie krytej pływalni w Prudniku, położonym 5 km od granicy z Czechami, pojawił się ostatnio apel w języku czeskim, skierowany do gości, którzy przyjeżdżają zza pobliskiej granicy. Jak donosi "Nowa Trybuna Opolska", są oni w grzecznych słowach proszeni o to, aby przebierali się w kabinach za kotarą, a nie we wspólnych szatniach, bo to źle wpływa m.in. na dzieci korzystające z tych szatni.