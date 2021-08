Pomnik drzewa w Wieleniu. Aktywista Jan Mencwel krytykuje pomysł urzędników

Drzewo w Wieleniu to betonoza?

Na absurdalność tej sytuacji, zwrócił niedawno uwagę w swoim tweecie aktywista Jan Mencwel, pisząc: "Miasto Wieleń na betonowym placu postawiło sobie pomnik… drzewa. Piszą, że to 'symbol rozwoju społeczno-gospodarczego'. Całą książkę napisałem o #betonoza i wycinaniu drzew, ale to to już nie wiem, jak skomentować."