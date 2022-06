Ponad 7 mln zagranicznych turystów w Polsce. Czy takie liczby jeszcze wrócą?

Samantha i Caolan, blogerzy znani jako Go Time Travels w trakcie ostatniej fali pandemii spędzili w Polsce kilka miesięcy. "Ten kraj ma tak wiele do zaoferowania, że ​​szkoda byłoby to przegapić" – napisali na swoim blogu. Najbardziej podobało im się Zakopane i Gdańsk. – To było nasze pierwsze spotkanie z Polską i wszystko było dla nas nowe i niesamowite. Spodobał nam się ten klimat. Gdańsk wydawał nam się bardzo malutki, ale naprawdę było tam co robić – opowiadali w rozmowie z nami. I choć przyznali, że jesienna i zimowa aura w Polsce ich zachwyciły, to zapewnili, że wrócą tu jeszcze latem.