Portugalia – słoneczna kraina wybrzeży i azulejos. Algarve to najlepsze miejsce na wakacje!

Portugalia słynie z charakterystycznej architektury – białych domów, kolorowych okiennic czy pięknych ceramicznych płytek zdobiących fasady budynków (zwanych azulejos). Wszystko to można znaleźć w urokliwych miastach i miasteczkach regionu Algarve. Jednym z nich jest Lagos – miasto, które zachwyca autentycznym portugalskim klimatem, wąskimi uliczkami, a także bliskością plaż i imponujących dzieł natury. Spacer po Starym Mieście w Lagos to możliwość obcowania z typową, portugalską zabudową. Znajdują się tu takie zabytki jak pozostałości murów obronnych (które dawniej otaczały całe miasto), zamek czy też liczne obiekty sakralne. Ważnymi atrakcjami Lagos są również plaże, które znajdują się w odległości krótkiego spaceru z centrum miasta. Do najpopularniejszych należą Praia da Dona Ana i Praia do Pinhão. W pobliżu Lagos mieści się też jedna z najbardziej malowniczych atrakcji regionu – Ponta da Piedade (Przylądek Miłosierdzia). To znajdujące się przy samym brzegu skupisko formacji skalnych o interesujących kształtach i wysokości do 20 m. Potężne łuki, groty, poszarpane formy przypominające klify – tego widoku nie da się zapomnieć! Można podejść do samej linii brzegowej (pokonując 182 schody) lub zobaczyć skały naprawdę z bliska – korzystając z oferty rejsu.