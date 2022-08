Poszedł do smażalni nad morzem. "Da się tanio i smacznie zjeść"

Ceny ryb w nadmorskich smażalniach często nie należą do najniższych. Co więcej, zdarza się, że klientów zaskakują wysokie rachunki za duże porcje, których nie są w stanie zjeść do końca, bo nie wszędzie możemy wybrać wagę serwowanej nam ryby. Jednak nie wszędzie obiad czy kolacja muszą kończyć się tzw. paragonem grozy.