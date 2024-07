POT - artykuł – podsumowanie VII Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów

Polska Organizacja Turystyczna serdecznie gratuluje wszystkim laureatom oraz dziękuje pozostałym uczestnikom za ich zaangażowanie i pasję do eksplorowania oraz promowania krajowej turystyki. VII Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów okazały się kolejną udaną edycją, która przyciągnęła uwagę społeczności podróżniczej i blogowej, inspirując do podróżowania i odkrywania niezwykłych miejsc naszego kraju. Treści stworzone przez uczestników w ramach Mistrzostw, opublikowane na platformach Facebook, Instagram, YouTube i TikTok, dotarły łącznie do około 11 milionów osób.