Ukryte miejsce na Cyprze. "Urzekło mnie najbardziej"

Cypr to kraj, który wyjątkowo przypadł Polakom do gustu w 2022 roku, a odwiedziło go aż 186,7 tys. turystów z naszego kraju. Nie ma co się temu dziwić, bowiem skrywa on wiele wyjątkowych miejsc. Jedno z nich odwiedził podróżnik i autor e-booków "Życie na wyjeździe". "To miejsce jest moim ulubionym" - napisał na TikToku.