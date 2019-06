Powstanie wieżowiec ze śmieci. Niezwykły ekoprojekt

W Kopenhadze powstanie budynek, do którego budowy zużyje się 17 ton śmieci. Wykorzystane zostaną m.in. stare ramy okienne oraz klepki podłogowe. Tak oto prezentuje się ten godny pochwały projekt.

Moda na zero waste, czyli styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, to już nie tylko papierowe słomki i torby wielorazowego użytku. Ekologia wkracza również do architektury. W stolicy Danii już wkrótce stanie nietypowy wieżowiec, będący pierwszym tego typu na świecie. 75-metrowy budynek mieszkalny wykonany zostanie bowiem z materiałów z recyklingu, w sumie z 17 ton śmieci. Za projekt odpowiedzialna jest grupa architektów z pracowni Lendager Group oraz Tredje Natur.