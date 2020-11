Poznań znów doceniony. Znalazł się na liście najlepszych miejsc do życia w Europie

Poznań ma powody do dumy. Organizacja Best European Destinations umieściła go w rankingu najlepszych miejsc do życia, inwestowania i pracy. Zestawienie objęło w sumie 20 miejsc z Europy.

Poznań regularnie pojawia się w międzynarodowych rankingach (123RF)