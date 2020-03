Praca marzeń. Polska rodzina szuka niani, którą zabierze w rejs

Wielu o tym marzy, a oni po prostu do zrobili. Kilka lat temu sprzedali dom w Polsce i rozpoczęli życie na jachcie. Obecnie szukają opieki dla dzieci, która popłynie z nimi w rejs po Karaibach.

Żyją na jachcie

Kilka lat temu, w rozmowie z WP opowiadali, jak wygląda ich życie codzienne. - Większość naszych dni to postój u brzegu jakiejś wyspy, najczęściej na boi lub kotwicy. Trochę więc funkcjonujemy jak normalny dom. Gotujemy, sprzątamy, naprawiamy, bawimy się z dzieciakami. Zamiast samochodu, na zakupy czy na zwiedzanie płyniemy do brzegu pontonem, najczęściej nie dłużej niż kilka minut. Potem wtapiamy się w tłum "normalnych" ludzi żyjących na lądzie. Wchodzimy też w taką samą interakcję, jak każdy inny sąsiad - mówił Bartosz Dawidowski. - Tylko pozostałe 10 proc. spędzamy w drodze w morzu i tylko kilka proc. zupełnie odcięci od świata, gdzieś daleko w oceanie. To ostatnie dzieje się 1-3 razy w roku na kilka dni do kilku tygodni.