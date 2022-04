To prawdziwa perła Bliskiego Wschodu. Zachwyca nie tylko wiekowymi zabytkami

Co więcej, należy pamiętać, że Polacy, aby wjechać do Jordanii, muszą mieć nie tylko paszport, ale i wizę. Można uzyskać ją po przylocie na lotnisku - kosztuje ona 40 dinarów jordańskich (ok. 240 zł) i jest ważna przez miesiąc. Osoby, które planują sporo zwiedzać i zostać w Jordanii na co najmniej trzy noc, mogą wykupić tzw. Jordan Pass, dzięki któremu, nie ponoszą opłaty za wizę i od razu wykupują bilety do Petry oraz innych atrakcji. Cena takiego pakietu zaczyna się od 70 dinarów jordańskich (ok. 425 zł).