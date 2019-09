Pranie w londyńskim metrze. Kolejny dowcip Elvina Mensaha

Elvin Mensah to komik, który co jakiś czas zaskakuje pasażerów londyńskiego metra. Tym razem mocno się zdziwili, kiedy zobaczyli na własne oczy jego najnowszy wyczyn. Oni zmierzali rano do pracy, a on prał swoje ubranie w wiadrze.

Komik spokojnie uprał ubranie w wiadrze, a następnie je rozwiesił (Zrzut ekranu/Instagram.com, Fot: elvinmensah)

Poranny szczyt w stolicy Wielkiej Brytanii i lokalne pociągi London Overground zapełnione pasażerami. Większość z nich jedzie spokojnie do pracy, ale wśród nich jest jeden wyjątek. Wygląda na to, że ktoś w pośpiechu zapomniał wziąć z domu czyste ubranie. Ale nie ma problemu, kiedy pod ręką znajdą się takie drobiazgi, jak wiadro, butla z wodą, proszek do prania oraz rozkładana suszarka.

Tak właśnie wyposażony był Elvin Mensah, który mocno zaskoczył innych pasażerów niecodziennym wyczynem. Nie dość, że wyprał w metrze swoje ubranie, to jeszcze je rozwiesił. Ale to nie pierwszy tego typu żart w wykonaniu komika.

Na Instagramie można bowiem znaleźć filmiki, dokumentujące różne jego wyczyny. Poranna przebieżka na rozkładanej bieżni? Jest. Golenie zarostu przed pracą na przenośnej umywalce? Też jest. Elvin jednak nie podróżuje tylko rano.

Również w godzinach wieczornych dba o dobry humor współpasażerów, organizując np. randkę dla spotkanej w pociągu dziewczyny. Butelka wina, kieliszki, tacka z przekąskami, róża, a nawet obrus na stole. Choć cała akcja sprawiła, że "wybranka serca" była nieco zmieszana, świadkowie wydarzenia mieli niezły ubaw.

