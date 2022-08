Prawa pasażera kolei. Nie każdy wie, kiedy mu przysługują

Odszkodowanie za opóźniony pociąg – kiedy przysługuje?

Odszkodowanie za opóźniony pociąg jest regulowane przepisami unijnymi. Mówią one, że rekompensata pieniężna przysługuje za pociąg, który opóźnił się o co najmniej 60 minut w stosunku do rozkładu. Pasażer ma prawo do zwrotu 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia mieszczącego się w przedziale 60-119 minut i 50% ceny dla pociągów opóźnionych o 120 i więcej minut.