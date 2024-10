Premier do Czechów: "Pobiliście wszystkie rekordy historyczne"

Pierwszy pociąg o nazwie Baltic Express na trasie Gdynia - Praga ma pojechać w grudniu 2024 r. i zgodnie z zapowiedziami, ma kursować cztery razy dziennie. Jak informował niedawno Rynek Kolejowy, z Pragi pociągi wyjadą około godz. 7, 11, 15 i 19. To ostatnie połączenie będzie pociągiem nocnym. Z Gdyni pociągi wyjadą ok. północy (pociąg nocny), ok. godz. 4 rano, 8 i 12.