Nie tylko ciężkie jedzenie i zimne piwko. Tak można spędzić urlop za polską granicą

Czas na adrenalinę!

Będąc w tych okolicach zajrzycie do centrum Off Park, gdzie można spędzić kilka godzin i wciągających atrakcjach. Kajaki, tratwy, tyrolka, nawet zjazd na specjalnych hulajnogach z górskiego szczytu. Na obszernym terenie można zorganizować coś dla małej i całkiem sporej grupy. Specjalnie wyszkoleni instruktorzy przeprowadzą przez park linowy, gdzie znajdują się nawet "ścieżki" dla maluchów, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą atrakcją. Te dla fanów adrenaliny zawieszone są wysoko w drzewach i mają liczne przeszkody. Bilet wstępu do parku to niecałe 80 zł od osoby (dzieci mają zniżki).