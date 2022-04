Problemy turystów w Beskidach. Goprowcy na ratunek

"Kobieta straciła orientację w terenie. Chciała udać się na Beskid i zejść trasą narciarską do Szczyrku Biłej. Była mocno wychłodzona i zdezorientowana, dlatego poprosiła o pomoc. Ze stacji w Szczyrku wyjechał zespół ratowników karetką górską do Biłej, skąd na quadzie na gąsienicach jeden z nich udał się w kierunku poszkodowanej. W międzyczasie dotarł do niej mąż. Oboje zostali ewakuowani do Szczyrku" – podali goprowcy w poście na FB.