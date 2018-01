Próbny przejazd pociągu z Rosji do Polski. Test zakończony pomyślnie

Na początku stycznia przetestowano połączenie z Kaliningradu do Trójmiasta. Organizatorzy przyznają, że projekt się udał, a pasażerowie mają nadzieję, że wejdzie na stałe do rozkładu. Wiele wskazuje na to, że tak się stanie.

Pierwszy pociąg z przesiadką w Braniewie wyruszył z Kaliningradu w piątek 5 stycznia (Shutterstock.com)

2 stycznia informowaliśmy o uruchomieniu po 4 latach przerwy połączenia z Kaliningradu do Gdyni. Trudno mówić w tym przypadku o przywróceniu ruchu, ponieważ był to przejazd jednorazowy. Jego celem było sprawdzenie przez Przewozy Regionalne i Kaliningradzki Oddział Kolei Rosyjskich RŻD, czy będzie cieszyć się zainteresowaniem ze strony pasażerów.

"Przejazdy, które odbyły się 5 stycznia, miały na celu m.in. ocenę efektów przygotowań poczynionych w kwestii połączeń pilotażowych, np. w obszarze rozkładu jazdy, obsługi pociągów i sprawności przeprowadzania czynności związanych z przekraczaniem granicy Polski i zarazem strefy Schengen" – przekazało w informacji prasowej Polregio. Pasażerowie jechali szynobusami z przesiadką w Braniewie. Przejazd kosztował łącznie ok. 43,5 zł (25,50 zł + 300 rubli, czyli ok. 18 zł). W budynku stacyjnym po stronie polskiej pasażerowie przeszli odprawę celną i kontrolę paszportową. Po stronie rosyjskiej procedury te przeprowadzono w pociągu.

– Wszystko przebiegło zgodnie z planem – mówi Anna Lenarczyk, dyrektor handlowy Przewozów Regionalnych. – Jesteśmy zadowoleni z przejazdów. Połączenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, od strony rosyjskiej przyjęliśmy około 130 pasażerów. Teraz czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z pilotażu oraz dalsze rozmowy na temat ewentualnej przyszłości połączeń.

Okazuje się, że z przejazdu skorzystało więcej osób niż się spodziewano. Nic w tym dziwnego - Trójmiasto to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy przyjeżdżają tu głównie na zakupy. Leży dość blisko, bo w odległości zaledwie 200 km – jednak dostępny jest jedynie samochodem.

– Podróż w stronę Polski była absolutnie udana, bilety wykupione,a reakcje pasażerów były pozytywne. Dokonaliśmy wstępnych podsumowań, na razie od strony kolejowej: technologicznej, organizacyjnej. Projekt się udał – powiedział rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Novosti Aleksander Perszyn z Kaliningradzkich Kolei.

Projekt jest przyszłościowy zwłaszcza w kontekście zbliżających mistrzostw świata w piłce nożnej, ale Aleksander Perszyn uważa, że połączenie będzie cieszyć się zainteresowaniem niezależnie od mundialu. – Perspektywy na stałe kursowanie pociągów są – podsumował przedstawiciel kaliningradzkiej kolei.