Program "Moja Woda" wystartował. Jak złożyć wniosek? Ile wynosi dofinansowanie?

Kto może się ubiegać o dotacje z programu "Moja woda"?

Program ma obowiązywać od 2020 do 2024 r., a jego budżet to aż 100 mln zł.

- Program zakłada możliwość kwalifikowania kosztów już od 1 czerwca tego roku. To znaczy, że jeśli nasza instalacja zacznie być budowana w czerwcu, a zostanie oddana do użytku w lipcu, to taką dokumentację będzie można złożyć do WFOŚ i uzyskać dotację - wyjaśnił Michał Kurtyka, minister klimatu, w programie "Money. To się liczy". - Biorąc pod uwagę zainteresowanie programem musimy mieć świadomość, że środki będą dostępne dla tych, którzy złożą wnioski jako pierwsi.