Bon turystyczny 500 plus. Komisja senacka: proponujemy przyjąć ustawę bez poprawek

Najnowszy pomysł władzy na wsparcie rodzimego przemysłu turystycznego jest jednym z głównych tematów w polskiej polityce w ciągu ostatnich kilku tygodni. Projekt był kilka razy modyfikowany, a najnowsza jego wersja zakłada, że na każde dziecko w rodzinie zostanie przyznane 500 zł w formie bonu elektronicznego. Będzie można go wydać na usługę turystyczną na terenie Polski, jak nocleg czy opłacenie przewodnika.

We wtorek, 30 czerwca, zebrała się senacka komisja, która miała wprowadzić ewentualne poprawki do ustawy o bonie turystycznym. Jedna ze zmian zakładała, że z bonu skorzystają nie tylko dzieci, ale też pracujące osoby dorosłe. Jednak po dyskusji nad ustawą – jak informuje "PAP" - komisja przegłosowała wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek.

Bon turystyczny 500 plus – ustawa może zostać jeszcze zmodyfikowana

Niewykluczone, że poprawki nie pojawią się podczas dalszych prac w Senacie. Senatorowie Adama Szejnfeld oraz Władysław Komarnicki zapowiedzieli zgłoszenie kolejnych zmian w trakcie debaty na forum Senatu. Centrum Informacyjne Senatu przekazało, że będą one omawiane podczas posiedzenia w środę, 1 lipca.

CIS napisało, że zdaniem senatora Szejnfelda powinno się m.in. rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy m.in. po stronie organizatorów turystyki, by z tych pieniędzy mogli korzystać nie tylko przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego działające w branży turystycznej, ale także przewoźnicy czy instytucje kultury, takie jak muzea, teatry, placówki edukacyjne.

Bon turystyczny 500 plus - co zakłada projekt?

Aktualna propozycja zakłada, że beneficjenci otrzymają specjalne, dedykowane im kody w formie elektronicznej. Będzie można za ich pomocą wykorzystać kwotę 500 zł na każde dziecko do końca 2021 r.

Ma być również wypłacane dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ze świadczenia będzie można skorzystać do marca 2022 r.

Na co będzie można przeznaczyć bon turystyczny 500 plus?

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia. Nie podlega on wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.