Promocja Interrail. Już teraz pomyśl o wiosennych podróżach koleją po Europie

Jak najlepiej poznać uroki Europy? Wybierając się w podróż koleją! Wybierz bilet Interrail i ruszaj w drogę po 31 europejskich krajach. Już teraz warto pomyśleć o wiosennym wypadzie, korzystając z nowej promocji.

Bilety Interrail gwarantują swobodę podróżowania, dopasowaną do indywidualnych potrzeb. To doskonała oferta dla tych, którzy w czasie podróży lubią mieć możliwość ustalania planów na bieżąco. Oferta Interrail jest odpowiednia zarówno dla tych, którzy lubią poznawać jeden kraj, jak również dla podróżnych, którzy preferują zwiedzanie kilku państw podczas jednego wyjazdu.

Od 31 stycznia do końca lutego obowiązuje specjalna promocja na bilety Global. W cenie 2. klasy klienci otrzymują możliwość podróżowania w 1. klasie. Promocyjne bilety mogą być wykorzystane na podróże do 15 maja br.

Dla tych, którym bardziej zależy na dokładnym zwiedzeniu jednego kraju, przygotowano bilet Interrail One Country Pass. Pozwala on na nieograniczone podróże po wybranym państwie. W ramach tej oferty dostępne są bilety typu flexi na kilka (maksymalnie do 8) dni przejazdów do wykorzystania w ciągu miesiąca. Warto pamiętać, że oferta nie obowiązuje w kraju zamieszkania.