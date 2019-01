Przez lata dworzec w Jaworze straszył. Zmienił się nie do poznania

Dworzec w Jaworze doczekał się gruntownej renowacji, dzięki której wygląda jak architektoniczne dzieło sztuki. To kolejna "perełka", która zyskała drugie życie dzięki kolejarzom.

Jawor to niewielkie miasto na Dolnym Śląsku, w którym mieszka ok. 23 tys. osób. Dworzec kolejowy powstał tu w 1856 r., a na liście połączeń są m.in. Legnica i Katowice. Budynek przez długie lata nie był zaniedbany i zdecydowanie nie zachęcał, aby go odwiedzać. Jednak w 2018 r. udało się przeprowadzić generalny remont, dzięki któremu dawny koszmarek zamienił się w piękny, reprezentacyjny dworzec, którego może pozazdrościć wiele miast w Polsce.