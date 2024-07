Prosto na Mazury. Oto nowe połączenie kolejowe

Prosto do Olsztyna

To nie jedyna zapowiedź Kolei Mazowieckich. W nowym rozkładzie 2024/2025 ma pojawić się także bezpośrednie połączenie z Ostrołęki do Olsztyna. Czas przejazdu na tej trasie ma wymieść ok. dwóch godzin i dziesięciu minut. Według zapowiedzi regionalnego przewoźnika, pociągi z dworca w Ostrołęce będą odjeżdżały o godz. 18:29, zaś z dworca głównego w Olsztynie o 16:06.