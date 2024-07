Szokujące realia podróży po Polsce. "Zbiera nam się na wymioty"

Szokujący standard

Brak gniazdek elektrycznych z pewnością wpływa na komfort podróży, ale to wagony bez klimatyzacji są największym problemem. - Trudno uwierzyć, że na jednej z najdłuższych tras w Polsce wciąż jeżdżą składy bez klimatyzacji, kontaktów czy wagonu WARS. Pech chciał, że kiedy jechałam z Gdańska do Zakopanego, był bardzo upalny dzień, więc podróż była prawdziwym koszmarem. W przedziale po prostu nie dało się oddychać. Moi współpasażerowie też byli w szoku i co chwilę powtarzali, że to skandal i nigdy więcej do takiego pociągu nie wsiądą. Przyznali, że rzadko jeżdżą pociągami, więc nie mieli pojęcia, że w pierwszej klasie może nie być klimatyzacji - relacjonowała swoją podróż Iwona Kołczańska.