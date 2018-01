Prosty sposób, by zabezpieczyć swój bagaż przed kradzieżą. Wystarczy 15 zł

Każdego dnia tysiące osób na całym świecie padają ofiarami kieszonkowców. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, moment, kiedy stracimy bagaż z oczu, by majątek wart setki złotych przepadł na zawsze. Często to jednak mamy możliwość uchronić się przed złodziejami. Wystarczy tylko dobrze się zabezpieczyć.

Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Warto zabezpieczyć się kupując m.in. specjalne kłódki do bagażu. Jest to niewielki wydatek, który sprawi, że nie zostaniesz ofiarą pierwszego lepszego kieszonkowca. Najprostsze zabezpieczenia tego typu kosztują zaledwie 15 zł. Kłódki można dobierać ze względu na cenę, kolor, czy mechanizm zabezpieczający - zwykle są to tradycyjne urządzenia na kluczyk, jednak niektóre odblokowuje się za pomocą specjalnej kombinacji znaków.