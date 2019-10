Przechwycono towar o wartości 3 mln dolarów. Aresztowano personel pokładowy

- To największy przemyt narkotyków z udziałem personelu lotniczego od dekady – informuje służba celna w Hongkongu. Chińczycy mają powody do dumy, ponieważ udało im się przechwycić towar o wartości 3 mln dolarów.

W przemyt zamieszani byli pracownicy South African Airways. U 39-letniej stewardesy znaleziono ok. 12 kg kokainy, a u 35-letniego stewarda ok. 6 kg. Łącznie przechwycono ok. 18 kg narkotyków, których wartość szacuje się na 3 mln dol. (ok. 12 mln zł). Kobieta i mężczyzna przybyli na lotnisko osobno.