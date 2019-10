Przestroga dla turystów i mieszkańców. Nietypowa kampania w Nowej Zelandii

Na plaży w Nowej Zelandii pojawił się przerażający żniwiarz, który ma promować bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie nad wodą.

Widok żniwiarza może przerażać, ale jego obecność na plaży niesie za sobą konkretny, mocny przekaz. Każdego roku w wodach Nowej Zelandii tonie ok. 100 osób, często po spożyciu alkoholu. Kosiarz ma powstrzymać od niemądrych czynów, dając do zrozumienia, że lepiej nie mieć z nim do czynienia. Ma nawet swój profil na Instagramie.