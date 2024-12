Przeżyli koszmar przez Ryanaira. Posypały się skargi

Pasażerowie lotu Ryanaira z Santiago de Compostela do Palma de Mallorca przeżyli prawdziwą gehennę, gdy ich samolot nie mógł wylądować z powodu gwałtownych wiatrów. Lot został przekierowany do Walencji, gdzie blisko połowa pasażerów zdecydowała się wysiąść, zbyt wstrząśnięta, by kontynuować podróż.