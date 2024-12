Hotele i pensjonaty na celowniku mafii. "Perwersyjny system"

Branża turystyczna we Włoszech jest na celowniku mafii - wynika z opublikowanego we wtorek raportu instytutu Demoskopika. Zaznaczono w nim, że dla zorganizowanych grup przestępczych okazją do przeniknięcia do sektora są zwłaszcza duże wydarzenia, takie jak Rok Święty czy igrzyska olimpijskie.