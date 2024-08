Przygoda w kaszubskim jeziorze. To było jak bardzo dziwny sen

Piotr co chwilę ustawia mnie do zdjęć w rozmaitych sytuacjach. A to za kółkiem busa, a to w oponie traktora, a to przy huśtawce czy karabinie. Wszystko to wydaje mi się tak abstrakcyjne, że chce mi się śmiać. Ale pod wodą nie wolno. Nawet podczas szerokiego uśmiechu do ust napływa woda i trzeba ją wydmuchiwać przez ustnik.