Przyjeżdżają z Czech czy Niemiec, ale też z Półwyspu Arabskiego. To myślą o Polsce

To dobry kierunek, bo bariera językowa to jedna z nielicznych rzeczy, na którą zdarza się narzekać zagranicznym turystom. Choć bywa ona też źródłem zabawnych nieporozumień. Jak wspomina jeden z uczestników badania, swojskie polskie "no" na potwierdzenie, gość z Anglii rozumiał jako zaprzeczenie. Z kolei inny z respondentów zachęca, by w kontaktach z gośćmi z Czech nie zdawać się na podobieństwo naszych języków.