Polska czeskim hitem lata. "Jest taniej, a nie gorzej"

W Polsce jest taniej, a nie gorzej

Dyrektor POT-u w Pradze zwraca też uwagę, że w czasie pandemii, gdy nie można było pojechać nad Adriatyk lub do Francji, Czesi jechali do Polski, gdzie restrykcje były mniej dotkliwe. - Pojechali i zobaczyli, że to jest normalny kraj, a nie z ich stereotypów – mówi i dodaje, że bardzo ważna jest silna korona.