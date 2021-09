Przystojny kapitan podbija Instagram. Kocha podróże i siłownię

Już jako młody chłopak, Maurice odkrył w sobie pasję do morza i statków. Jak sam mówi, zawdzięcza to dziadkowi, z którym jako dziecko sklejał modele. Decyzja o wstąpieniu do marynarki była spontaniczna, ale praca na statku szybko okazała się tą wymarzoną, szczególnie, że wiązała się z podróżami, które są jego drugą, wielką pasją.