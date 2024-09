Przyszli wolontariusze i miłośnicy zwierząt. Wszyscy budują zabezpieczenia

- Gdyby ta woda rzeczywiście się przelała mocno i dotarła aż do afrykarium, to będzie problem, gdy odłączą nam prąd. Życie tych zwierząt w afrykarium zależy w dużej mierze od prądu. Tam są bowiem systemy filtracyjne, ogrzewanie i wiele innych urządzeń. W ogóle nie wierzymy w to, że do tego dojdzie - zaznaczyła Rańda. Ale - jak dodała - zoo woli dmuchać na zimne.