Pułapka w wakacyjnym raju. "Jestem tym psychicznie wykończona"

Podróże to niepowtarzalna okazja do poznawania nowych miejsc i kultur, ale zdarzają się też przykre niespodzianki, które mogą zepsuć nawet najbardziej wymarzoną wyprawę. W ostatnim czasie przekonała się o tym boleśnie polska podróżniczka i autorka bloga The Travelling Onion, która wraz z mężem od kilku tygodni przebywa w Meksyku. Pobyt regularnie relacjonuje na swoim koncie na Instagramie.