Polka w Meksyku. "Tequila 50 pesos, z limonką 500 pesos"

Memy o podwyżkach cen w Polsce są naszą codziennością, podobnie jest w Meksyku, gdzie bohaterem numer jeden są... limonki. Ich ceny wzrosły o ponad 150 proc. w ciągu roku, a że dodawane są tam praktycznie do wszystkiego, Meksykanie odczuwają to na co dzień. Trend tłumaczy Ola Synowiec, która mieszka w tym fascynującym kraju.