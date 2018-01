Pustynia pokryła się śniegiem. Ludzie przecierają oczy ze zdumienia i nie mogą uwierzyć

Nietypowa historia na Saharze. Pustynię pokryła gruba warstwa śniegu. I chociaż nasze babcie śmiały się, że "prędzej śnieg na pustyni spadnie", niż my pomożemy im w domu, to najwyraźniej ów scenariusz może na stałe zagościć w przyrodzie.

Fotografie poza tym, że robią wrażenie na odbiorcy, wzbudzają również przerażenie. Bo skoro na pustyni spadł śnieg, to co wydarzy się jako następne? Wygląda na to, że anomalii pogodowych musimy się po prostu przyzwyczaić, bo globalne ocieplenie sprawia, że są one coraz częstsze.