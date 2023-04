Puszcza Białowieska. Najstarszy las w Polsce i jego naturalne bogactwa

Puszcza Białowieska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli polskiej przyrody. Jest to także ostatni naturalny las na Niżu Europejskim oraz ostatnie na Starym Kontynencie miejsce, w którym żubr przeżył w naturze do początków XX w. Ich obecność została doceniona przez UNESCO, które zdecydowała o wpisaniu Puszczy Białowieskiej na swoją Listę Światowego Dziedzictwa.