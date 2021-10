Puszcza Kampinoska. Natura blisko miasta

Ciekawą propozycją jest także zielony Szlak Leśny z Dziekanowa do Żelazowej Woli, gdzie znajduje się muzeum poświęcone Fryderykowi Chopinowi. Typowo spacerową trasą jest tzw. szlak przechadzkowy, liczący trochę ponad 7 km. Biegnie on z Izabelina do Wólki Węglowej.