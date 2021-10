Długi weekend w listopadzie. Gdzie jest ciepło i tanio?

- Za spędzeniem tam długiego weekendu przemawia kilka argumentów: wysokie, sięgające 30 st. C temperatury, relatywnie krótki lot i stosunek jakości do ceny. Do wyboru mamy świetne, 4- i 5-gwiazdkowe hotele z all inclusive, basenami, zjeżdżalniami. Tygodniowy pobyt z all inclusive w takim miejscu w pierwszej połowie listopada zarezerwujemy od ok. 2000 zł za osobę - opowiada Agata Biernat. - Poza tym mamy wiele opcji wypoczynku: możemy zrelaksować się na plaży, kąpać w ciepłym morzu, podziwiać piękną rafę koralową, wybrać się na safari czy zwiedzanie Luksoru lub Kairu.