Raj dla piechurów i rowerzystów. I to tuż za naszą południową granicą

Słowacja od lat przyciąga Polaków szukających najlepszych pomysłów na dłuższy urlop albo weekendowy wypad. To kraj, w którym dobrze się czujemy i który jest na tyle blisko, by można go było odwiedzić bez większego planowania czy przygotowania. A skoro o bliskości mowa, to tuż przy granicy z Polską, w północnej części Słowacji, rozciąga się region orawski. Ci, którzy w piękny dzień znaleźli się na szczycie Babiej Góry, mogli już nawet spoglądać tęsknym wzrokiem w jego stronę.