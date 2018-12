TABOU – nowe rowery polskiej produkcji

Na polskim rynku pojawiła się nowa marka rowerów TABOU naszej rodzimej produkcji. To wspaniała wiadomość, tym bardziej, że dostajemy sprzęt świetnej jakości w cenach, które zadowolą każdego fana dwóch kółek.

Rowery TABOU. O tym się nie mówi. Na tym się jeździ

TABOU to nowa polska marka rowerowa, która zadebiutowała stosunkowo niedawno podczas targów KIELCE BIKE-EXPO 2018. Rowery tej marki są idealną odpowiedzią na coraz większą popularność jednośladów w naszym kraju. Producent stawia bowiem przede wszystkim na dobrą jakość i atrakcyjny wygląd, a przy tym prostotę konstrukcji i przystępność cenową. Patrząc na rozbudowaną ofertę TABOU, nie trudno oprzeć się wrażeniu, że jest udaną alternatywą dla masowo zalewających nas wyrobów supermarketowych.

Sami twórcy i właściciele marki przyznają, że zależało im na stworzeniu rowerów, które będą kojarzone z wysmakowanym designem, a zarazem funkcjonalnością i powszechnością dostępu. Chcieli, aby ich produkty trafiały do przeciętnych odbiorców nieszukających drogich zabawek z najnowszymi bajerami, o których nawet nie słyszeli. Skupili się więc na tym, co najważniejsze: na komforcie jazdy, bezpieczeństwie i dobrej zabawie. W rezultacie otrzymaliśmy esencję roweru, czyli produkty wygodne, nieprzeładowane technologią oraz wykorzystujące solidne i sprawdzone rozwiązania.

Rowery dla każdego

Oferta rowerów TABOU jest na tyle szeroka, że z pewnością trafi w rozmaite upodobania. Znajdziemy tu zatem i rowery do codziennych dojazdów do pracy, weekendowych wycieczek poza miasto czy dłuższych wypraw wakacyjnych, ale też sprzęt przeznaczony do mocniejszych wrażeń w terenie lub lesie, a nawet do stawiania pierwszych rowerowych kroków dla najmłodszych. Wszystko z niezbędnym osprzętem dobrej klasy i w cenach, które nie przestraszą nikogo.

Poniżej przedstawiamy wszystkie dostępne kategorie rowerów TABOU:

Cross – rowery uniwersalne, o lekkiej konstrukcji, na asfalt i leśną drogę, Trekking – rowery o wyprostowanej pozycji jazdy z wyposażeniem podróżnym, MTB – tak zwane "górale" do jazdy w trudniejszym terenie, BMX – rowery do zabawy i tricków dla freestyle’owców, Junior – rowery dla młodzieży, chłopców i dziewcząt w różnym wieku, Kids – kolorowe rowerki dla najmłodszych.

Rowery crossowe

Popularne crossy to najbardziej uniwersalne, a zarazem jedne z najczęściej wybieranych rowerów na rynku. Nadają się zarówno do jazdy po ścieżkach rowerowych, jak i po drogach szutrowych. Linia TABOU Flow proponuje w tej kategorii modele damskie i męskie. Świetnie wyprofilowane ramy w trzech rozmiarach do wyboru – 17, 19 i 21 cali – gwarantują bardzo wygodną pozycję za kierownicą. Duże koła 28 cali mają za zadanie dbać o prawidłową przyczepność na rozmaitych typach nawierzchni. Ceny w zależności od zamontowanego osprzętu wahają się między 1599 zł a 2799 zł. Różnice dotyczą hamulców typu V-brake Tektro lub tarczowych Shimano, a także amortyzatorów i przerzutek.

Rowery trekkingowe

Jeśli lubimy dłuższe wyprawy z punktu A do punktu B, marzymy o spędzeniu wakacji na dwóch kółkach lub po prostu będziemy używali roweru głównie jako codziennego środka transportu do pracy, wtedy powinniśmy wybrać trekka z linii TABOU Kinetic. Bagażnik, błotniki, podpórka, oświetlenie przednie i tylne – to wszystko znajdziemy tu w standardzie. Ponadto dzięki uchwytom do przymocowania sakw można wziąć ze sobą nieco więcej bagażu. I najważniejsza sprawa, czyli wygoda jazdy. Ramy tych modeli są tak skonstruowane, że podczas jazdy naprawdę siedzimy prosto, co ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza podczas kilkugodzinnych wycieczek. Dodatkowym atutem jest szerokie i miękkie siodełko z amortyzowanym wspornikiem.

Tak jak w przypadku crossów, także rowery trekkingowe TABOU Kinetic są oferowane z ramą męską i damską w rozmiarach 17, 19 i 21 cali oraz z dużymi kołami 28 cali wyposażonymi w opony z uniwersalnym bieżnikiem. Najtańszy model możemy kupić już za 1499 zł. Oczywiście im lepszy osprzęt typu hamulce tarczowe i przerzutki Shimano czy pedały antypoślizgowe cena wzrasta, nie przekracza jednak 2799 zł.

Rowery MTB

Czas na popularne "górale", czyli rowery MTB TABOU Wizz. Tu liczy się przede wszystkim mocna, solidna rama, która musi sprostać cięższym wyzwaniom terenowym. Wizzy nie stawiają jednak poprzeczki zbyt wysoko, nie są to maszyny dla wyczynowców biorących udział w zawodach zjazdowych. To porządne rowery o wysokiej wytrzymałości, którymi można się fajnie sprawdzić na górskich ścieżkach.

A teraz garść szczegółów. TOBOU Wizz są dostępne w wersjach z ramą męską i damską w rozmiarach 15, 17 i 19 cali. Przednie amortyzatory firmy Suntour charakteryzują się bardzo porządnym skokiem 100 mm świetnie reagującym na nierówności terenu. Koła w rozmiarze 27,5 cala mogą pochwalić się wzmacnianymi obręczami dwukomorowymi, piastami Quandro QR oraz grubymi, głęboko żłobionymi oponami firmy Kenda. Najtańszy rower tego typu TABOU oferuje za 1549 zł, najdroższy zaledwie trzysta złotych więcej.

Rowery dla juniorów

Kategoria dla juniorów zawiera w sobie rowery przeznaczone dla dorastających dzieci w różnym wieku. Dopasowane do siebie modele znajdą tu zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Wszystkie propozycje są bardzo atrakcyjne wizualnie, ale mają także porządny osprzęt i wykonanie. Znajdziemy tu mniejsze "górale" TABOU Poison i Topshe z kołami 20 i 24 cale oraz większy Venom 26. Każdy posiada przedni amortyzator, typowe grube koła i sporo przełożeń. Dla młodych dam TABOU proponuje elegancką minidamkę Queen 24 z 18 przerzutkami oraz niezbędnym miejskim wyposażeniem, czyli błotnikami, bagażnikiem, dzwonkiem i podpórką.

Rowery dla dzieci

Pierwszy własny rower to w życiu każdego dziecka bardzo ważne wydarzenie. Dlatego linia TABOU Kids daje im to, co najlepsze. Mamy tu więc zdecydowane kolory z dużą ilością naklejek, dzwonek, koszyk, błotniki, osłonę na łańcuch, ochraniacze na kierownicę oraz regulowany popychacz i dodatkowe kółka do nauki jazdy. Dziewczynki mogą wybierać w modelach Mini, a linia Rocket to odpowiednik chłopięcy. Wszystkie rowerki dziecięce TABOU są oferowane w rozmiarach ram: 14, 16, 18 i 20 cali.

