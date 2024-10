Rajska laguna w Chorwacji. Miękki piasek i lecznicze błoto

Wyjątkowy zakątek Chorwacji

Turyści przybywają do małego miasteczka, aby odpocząć na wyjątkowych jak na Chorwację piaszczystych plażach. Lagunę wokół Ninu cechuje płytka woda, co czyni to miejsce idealnym do rodzinnego wypoczynku z dziećmi. Dodatkowo na plaży najmłodsi mogą budować zamki z piasku. Plaża Królowej, znana jako Kraljičina plaža, zachwyca również widokiem na góry Velebit.