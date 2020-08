Rajska wyspa dla chorych na koronawirusa. Inni nie mają tu wstępu

Wakacje na rajskiej wyspie tylko dla ozdrowieńców. Choć brzmi to nieco dziwnie, to nie żart. Malownicza wyspa Fernando de Noronha znajdująca się ok. 350 km od północno-wschodniego wybrzeża Brazylii otworzyła się ponownie, ale jej władze wprowadziły pewne obostrzenia. Aby przyjechać, trzeba mieć zaświadczenie o przebytej chorobie COVID-19.