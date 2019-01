Ranking państw, do których lepiej nie podróżować samotnie. "W strachu żyje 83 proc. mieszkańców"

Kiedy planujemy daleką podróż, rzadko skupiamy się wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa. Na przykład odwiedzając południowego sąsiada Stanów Zjednoczonych nie zagłębiamy się w temat wszechobecnych meksykańskich karteli, a cieszymy się pięknymi plażami, słońcem i relaksem pod palemką. To błąd.

Ok. 37 proc. często podróżujących osób twierdzi, że w przeszłości odbyło co najmniej jedną samodzielną wyprawę. Według statystyk 81 proc. z nich prawdopodobnie podejmie kolejną podróż solo w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Portal podróżniczy WeGoPlaces opracował raport, który przedstawia 10 najbardziej ryzykownych miejsc na świecie dla podróżujących w pojedynkę w 2019 roku. Dane, dzięki którym raport powstał, pochodzą z Gallup Global Law and Order Index, w którym regularnie są odnotowywane opinie społeczeństwa na temat poczucia bezpieczeństwa w różnych zakątkach globu.

60 punktów wskazuje na podobny (choć nieco niższy niż w przypadku Sierra Leone) poziom zaufania przez ankietowanych. Może to wynikać z napięć wzdłuż granicy haitańskiej, zbrodni popełnianych każdego dnia na ulicach oraz wysokiego poziomu zachorowania mieszkańców na HIV. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla odwiedzających Dominikanę , apelując o zwiększoną ostrożność.

Napady, morderstwa i napaści na tle seksualnym, są powszechne. Szeroka dostępność broni, handel narkotykami oraz słaby wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych przyczyniają się do wysokiego poziomu przestępczości.

Meksyk, który dostał 58 punktów, jest uznawany przez Departament Stanu USA za równie niebezpieczny, co republika Dominikany. Jednak według sondażu Gallupa jest jeszcze bardziej ryzykownym miejscem na wczasy. Bez wątpienia mają na to wpływ: przestępczość, obecność karteli na ulicach, korupcja.

RPA, na równi z Meksykiem (58 punktów), jest według respondentów szóstym najbardziej ryzykownym do odwiedzenia krajem na świecie. A jeśli wziąć pod uwagę, że RPA ma jeden z najwyższych współczynników zabójstw na świecie (30 zgonów na 100 tys. mieszkańców), wiadomo, dlaczego ma on negatywną reputację.

Położona w Afryce Zachodniej Liberia zebrała 56 punktów, co czyni ją nieco mniej bezpieczną niż RPA. Turystyka w tym państwie właściwie nie istnieje. Jest ono zrujnowane przez wieloletnią wojnę domową.

"Przestępczość, brak bezpieczeństwa na drogach i przerwy w dostawie energii oraz wody to tylko niektóre z rzeczy, które turyści muszą rozważyć podróżując do Gabonu" – mówi podróżnik World Nomads. Nic dziwnego, że wynik końcowy to tylko 55 punktów.