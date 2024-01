Ras Al Khaimah – ten kierunek wakacyjny na pewno cię zaskoczy

Ras Al Khaimah to idealne miejsce na wakacje all inclusive w luksusowym hotelu przy pięknej piaszczystej plaży. Niektóre obiekty zostały zaprojektowane w stylu nawiązującym do tradycyjnej arabskiej architektury. Do dyspozycji gości są klimatyzowane pokoje, baseny i restauracje serwujące wybór wyśmienitych posiłków. Nie oznacza to jednak, że poza hotelem trudno o atrakcje. Wręcz przeciwnie – Ras Al Khaimah to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku, zwiedzania czy uprawiania sportów wodnych! Co więcej, to właśnie okres zimowy jest najlepszym momentem, by odwiedzić Zjednoczone Emiraty Arabskie. To destynacja, która oferuje słońce przez cały rok, a gdy w Polsce temperatury oscylują wokół 0°C, w Ras Al Khaimah jest naprawdę gorąco – nawet powyżej 30°C.