Ratownik ostrzega. Nad Bałtykiem nadal dochodzi do zagubień dzieci

Zagubienia dzieci nad morzem

- Kilka lat temu mieliśmy przypadek, że dziecko zdążyło przejść plażą ok. 7 km, z Mielna do Sarbinowa, zanim udało się je odnaleźć. Tego roku, w lipcu, poszukiwaliśmy 5-latki. Znaleźliśmy ją w Gąskach, wcale nie tak daleko od miejsca plażowania z rodzicami. To była dziewczynka o blond włosach ubrana w różowy strój kąpielowy, ale rodzice, którym zniknęła z oczu, opisywali jej ubiór inaczej. Byli przekonani, że to nie ich dziecko bezpiecznie na nich czeka u ratowników. Dopiero gdy policja pokazała ich zdjęcie dziewczynki, potwierdzili, że to ich córka - opowiedział w rozmowie z PAP Leszek Pytel.